В Пензенской области ввели усиленный режим охраны общественного порядка Губернатор Пензенской области поручил ввести усиленный режим охраны общественного порядка

Фото: pnzreg.ru

После трагических событий в Брянской области губернатор Пензенской области Олег Мельниченко приказал ввести усиленный режим охраны общественного порядка в регионе. Сообщение об этом было опубликовано на сайте правительства региона.

По указанию Мельниченко, руководители всех оперативных служб и подразделений должны организовать работу в особом режиме, чтобы предотвратить возможные чрезвычайные ситуации. Полиция и Росгвардия должны обеспечить безопасность объектов жизнеобеспечения и населения, а также организовать круглосуточный мониторинг оперативной обстановки.

Социально значимые объекты, места проведения массовых мероприятий, такие как торговые центры, были подвергнуты особому контролю. Также были выделены объекты торговли, хранения и использования огнестрельного оружия. Сотрудники правоохранительных органов предпринимают меры для ограничения транспортировки огнестрельного оружия и патронов.

2 марта украинские диверсионно-разведывательные группы проникли на территорию Брянской области и обстреляли автомобиль с детьми, в результате чего был смертельно ранен водитель, несовершеннолетний мальчик получил ранение ребра.

Ответственность за нападение впоследствии взял на себя «Русский добровольческий корпус» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным СМИ, это формирование из российских добровольцев, которые ведут боевые действия на стороне ВСУ.