В Пензенской области отменили уголовное дело об уклонении от призыва Пензенская прокуратура не стала возбуждать первое в РФ уголовное дело об уклонении от мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Прокуратура Пензенской области признала незаконным возбуждение уголовного дела об уклонении от мобилизации (статья 328 Уголовного кодекса России), сообщает адвокат Павел Чиков. По словам правозащитника, подозреваемому предоставили право на компенсацию после 48-часового задержания.

Прокуратура Пензенской области (почитала Пленум Верховного суда) и признала решение о возбуждении дела незаконным. Подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию вреда, причиненного 48-часовым задержанием, — написал Чиков в своем Telegram-канале.

По его словам, Следственный комитет России (СКР) планирует обжаловать вердикт прокуратуры и настаивает на возбуждении уголовного дела.

Жена подозреваемого Максима Моисеева Мария рассказала, что ждет официального подтверждения отмены уголовного преследования. По ее словам, задержание супруга было незаконным, а сама она напишет заявление на действие сотрудников органов.

Задержание было незаконное. Они орали там, матерились на нас, не имея на это прав, — сказала женщина.

5 октября Чиков сообщил, что в Пензе возбудили первое уголовное дело за уклонение от призыва в рамках частичной мобилизации. Расследование по статье 328 УК РФ поручили Зареченскому межрайонному следственному отделу СКР. 32-летнего подозреваемого задержали сотрудники ОМОНа. Он отказался подписать повестку в военный комиссариат.

Ранее авторы портала «Объясняем.рф» написали, что россиянам, которые добровольно отправились в военкоматы в рамках частичной мобилизации, могут отказать по ряду причин. Так, призыву не подлежат лица, испытывающие серьезные проблемы со здоровьем, граждане других стран, а также те, кому уже исполнилось 60 лет.