Четыре человека застряли на колесе обозрения в Пензенской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Пензенской области четыре человека застряли на колесе обозрения, сообщили в пресс-службе МЧС России. По информации ведомства, высота аттракциона составляет 35 метров. К пострадавшим уже выехали спасатели.

В Пензенской области остановилось колесо обозрения. На аттракционе находятся 4 человека. Высота колеса — 35 метров. Спасатели МЧС России выехали на место, — говорится в сообщении.

Ранее студент впал в кому, катаясь на американских горках в московском парке «Остров мечты». 18-летний молодой человек решил посетить с друзьями одну из самых страшных горок — «Полет в тоннеле». Там экстремалов катают в поезде, который развивает скорость 80 км/ч и делает мертвые петли. Пострадавшему стало плохо во время заезда, а когда аттракцион остановился, он уже был в состоянии клинической смерти. Когда сеанс завершился, сотрудники парка пытались реанимировать подростка и вызвали скорую помощь.

В конце сентября люди застряли на 35-метровом аттракционе «Властелин небес» в Ставрополе. В кабинках находились шесть человек, в том числе ребенок. Сотрудники МЧС помогли им спуститься.