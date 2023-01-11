В Пензе пропал блогер «Тяпа» Бординов

Фото: a.bordinov/vk.com

Артем Бординов

В Пензе пропал блогер Артем Бординов, сообщили на странице добровольческого поискового отряда «ЛизаАлерт» по Пензенской области во «ВКонтакте». По данным организации, 30-летний мужчина перестал выходить на связь с 9 января. Актер получил известность после съемок в комедийном сериале «Зема» под псевдонимом Тяпа. Бординов также снимается в популярном YouTube-проекте «Красавица и Чудовище».

Пропал Бординов Артем Николаевич, 30 лет, город Пенза. С 9 января 2023 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза серые. Носит усы и бороду, — сказано в объявлении.

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