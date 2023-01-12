В Пензе призвали избегать скопления людей из-за «кракена» Пензенский Минздрав после выявления «кракена» призвал жителей избегать скопления людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пензенский Минздрав после выявления у местного жителя нового штамма коронавируса «кракен» призвал людей избегать массового скопления людей, информация об этом появилась на сайте ведомства. В Минздраве отметили, что наличие у местного жителя коронавирусной инфекции подтвердилось 9 января, когда у пациента уже был закрыт больничный лист.

Рекомендации по защите от «кракена» такие же, как и в случае с другими штаммами ковида. Первое — это вакцинация и своевременная ревакцинация. Поменьше бывайте в местах скопления людей, носите маски, если есть симптомы респираторной инфекции, чтобы не заражать других, мойте руки и проветривайте помещения, — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения «кракеном» в России диагностирован у пациента в Пензенской области.

До этого иммунолог Николай Крючков предупредил, что новый подвариант «омикрон»-штамма коронавирусной инфекции XBB.1.5, который получил название «кракен», оказался заразнее предыдущих подвидов. При этом, по словам врача, его симптомы те же, что и у «омикрона»: насморк, кашель, общая слабость, температура и боль в мышцах. Также у заболевшего могут возникнуть проблемы с желудком. В группе риска — люди старше 65 лет, носители хронических заболеваний, беременные и дети в возрасте до трех лет.