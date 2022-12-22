В Пензе мужчина пригрозил послать бомбу в офис «Мегафона» из-за 86 рублей

58-летний житель Пензы пригрозил отправить бомбы и ракеты сотруднику компании «Мегафон» после того, как с его абонентского счета списали 86 рублей, сообщает Telegram-канал Baza. После озвученных угроз кинологи и сотрудники ОМОН пришли в квартиру к мужчине с обыском, однако никаких взрывных устройств не нашли. Дальнейшая его судьба неизвестна.

По данным Baza, у жителя Пензы без объяснения причин списали со счета 86 рублей. Он позвонил в службу поддержки «Мегафона», чтобы выяснить причину списания. Не дождавшись объяснений он пригрозился отправить ракеты и бомбы сотруднику компании, и стал выяснять его адрес. Оператор сообщил об угрозах абонента в полицию.