https://static.news.ru/photo/a7147332-274a-11ea-bb30-fa163e074e61_660.jpg Фото: pavlovo4u/vk.com

На площади города Павлово в Нижегородской области установили новогоднее поздравление, в котором допущено две грамматические ошибки.

С Нооыы 2020 годом! — гласит надпись.

Ситуацию прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его мнению, таким образом жители города протестуют против плохой погоды. Глава региона также отметил, что по прогнозам синоптиков, в выходные, возможно, выпадет снег.

Как ранее писал NEWS.ru, замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что новогодняя ночь в Москве будет тёплой. По его словам, на этой неделе будет «предновогодняя погода». Температура опустится до -5 градусов ночью и до -3 градусов днём. В ближайшие дни выпадет снег, который растает к праздникам.