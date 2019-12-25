На площади города Павлово в Нижегородской области установили новогоднее поздравление, в котором допущено две грамматические ошибки.
С Нооыы 2020 годом! — гласит надпись.
Ситуацию прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его мнению, таким образом жители города протестуют против плохой погоды. Глава региона также отметил, что по прогнозам синоптиков, в выходные, возможно, выпадет снег.
Как ранее писал NEWS.ru, замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что новогодняя ночь в Москве будет тёплой. По его словам, на этой неделе будет «предновогодняя погода». Температура опустится до -5 градусов ночью и до -3 градусов днём. В ближайшие дни выпадет снег, который растает к праздникам.
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