В парке Петербурга нашли человеческую ногу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге в парке на улице Добровольцев около дома № 58 женщина обнаружила человеческую ногу, передает портал Piter.TV. Конечность находилась в овраге. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов позже нашли в речке Ивановка труп мужчины в стадии сильных гнилостных изменений.

На вид погибшему около 40-45 лет. Труп был направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее житель Санкт-Петербурга нашел на улице пакет, в котором лежала отсеченная человеческая голова. Следственный отдел по Красносельскому району города начал доследственную проверку.

В селе Урульга Карымского района Забайкальского края ранее обнаружили расчлененный труп 40-летнего мужчины. По данным СУ СКР края, тело нашли в выгребной яме. В убийстве заподозрили знакомого жертвы, с которым тот накануне распивал спиртные напитки. Подозреваемого уже заключили под стражу в изолятор временного содержания, а по изъятым у него вещам будут проведены судебные экспертизы.