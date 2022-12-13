В Ozon раскрыли детали драки в распределительном центре в Екатеринбурге Ozon сообщил об отсранении от работы участников массовой драки в Екатеринбурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-служба компании Ozon в разговоре с NEWS.ru подтвердила факт драки на сортировочном центре в Екатеринбурге, добавив, что все участники потасовки были отстранены от работы. Собеседник сообщил, что конфликт произошел между сотрудниками компаний-подрядчиков, однако службе безопасности удалось быстро пресечь физическую конфронтацию.

На территории логистического центра Ozon в Екатеринбурге действительно произошел конфликт между работниками компаний-подрядчиков, однако сотрудники службы безопасности компании оперативно пресекли его. События происходили еще в начале прошлой недели, 6 декабря. Участники конфликта отстранены от работы на логистическом центре. В конфликте разбираются правоохранительные органы, — рассказали в пресс-службе компании.

Источник добавил, что на работе логистического центра инцидент никак не сказался, объект продолжает работать в обычном режиме.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку на сортировочном пункте Ozon, их потасовка попала на видео. На появившемся видеоролике мигранты ругаются между собой, после чего словесный конфликт перерастает в силовой. Мигранты бьют друг друга по лицу, а также колотят находящиеся на территории автомобили.

В пресс-службе городского УМВД заявили, что не располагают данными о пострадавших и намерены провести проверку. Один из читателей Telegram-канала «Злой Екатеринбург» рассказал, что инцидент произошел после рабочей смены, а случаи драк происходят регулярно.