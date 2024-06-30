В отношении сбившего детей пьяного водителя на Сахалине возбудили дело СК возбудил уголовное дело в отношении пьяного водителя грузовика на Сахалине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяный водитель на Сахалине в субботу наехал на грузовике на четырех детей от 8 до 12 лет, сообщила пресс-служба СУСК по региону. Один из них находится в реанимации, еще один лечится амбулаторно. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Две девочки были доставлены в Долинскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести. Еще одна получила настолько серьезные травмы, что ее сочли нетранспортабельной, поэтому в Долинск оперативно прибыли специалисты Сахалинской областной клинической и детской областной больниц для проведения операции на месте.

В ведомстве подчеркнули, что транспортное средство было технически исправно, мужчина не справился с управлением. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте.

Ранее в Пермском крае водитель сбил насмерть девятилетнего ребёнка. Мужчина находился за рулём в нетрезвом состоянии. Не справившись с управлением, он допустил наезд на несовершеннолетнего. Тот от полученных травм скончался на месте происшествия.

До этого в Нижнем Новгороде суд приговорил к восьми годам колонии сына генерала-майора юстиции, сбившего на автомобиле группу детей, которые шли в театр. В результате ДТП пострадали девятеро несовершеннолетних и трое взрослых.