В отношении поджигателя во Владимирской области возбуждено уголовное дело

Фото: МВД Владимирской области

Правоохранители Владимирской области возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества общеопасным способом в отношении мужчины, бросившего емкости с легковоспламеняющейся жидкостью в здание регионального правительства. По информации МВД области, речь идет о жителе Владимира.

Предварительно установлено, что житель Владимира 2000 г. р., находясь у здания государственного учреждения, бросил емкости с легковоспламеняющейся жидкостью в окна и припаркованные рядом автомобили, вследствие чего произошло возгорание одного из транспортных средств, — сказано в сообщении.

Полицейские уточнили, что пострадавших нет. Мужчина попытался скрыться, но был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области и Росгвардии.

Ранее губернатор региона Александр Авдеев проинформировал, что нападавший находился под влиянием мошенников. Скорее всего, с Украины. Глава области пояснил, что его интересовал не конкретный автомобиль или чиновник. Целью было совершение провокации против органов власти в целом.

Telegram-канал Mash писал о хлопках у здания областной администрации во Владимире. По его данным, на место съезжались пожарные машины. Канал со ссылкой на местных жителей сообщал, что прогремело три-четыре взрыва с разницей в 30–40 секунд.