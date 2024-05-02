В Авдеевку впервые после боев начнут ездить автобусы Пушилин заявил, что на этой неделе между Авдеевкой и Ясиноватой запустят автобус

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Власти Донецкой Народной Республики в ближайшие дни запустят транспортное сообщение между Авдеевкой и Ясиноватой, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, речь идет о микроавтобусах, поскольку полноценный запуск больших пассажирских автобусов на этом направлении пока небезопасен.

Малые автобусы, скажем так, микроавтобусы будут уже курсировать между Авдеевкой и Ясиноватой на этой неделе, — сказал Пушилин.

20 апреля в Минобороны РФ сообщили, что инженерно-саперная бригада группировки войск «Центр» обезвредила в Авдеевке более двух тысяч неразорвавшихся боеприпасов, самодельных взрывных устройств, растяжек и скрытых мин-ловушек. Специалисты обследуют местность с помощью современных миноискателей.

Командир группы разминирования объяснил, что работа саперов усложняется применением противником дронов-камикадзе и квадрокоптеров. Они сбрасывают гранаты Ф-1 и осколочные мины. По его словам, мирное население в первую очередь страдает от неразорвавшихся боеприпасов. Также саперы заметили, что украинские бойцы, покидая свои позиции, заминировали дома мирных жителей. Причем мины-ловушки они оставили в самых проходимых местах, резюмировал офицер.

Город находится под контролем Вооруженных сил РФ с февраля 2024 года. Бои за него велись с октября 2023-го.