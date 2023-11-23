В Орске стая бродячих собак едва не загрызла молодую женщину

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В Орске стая бродячих собак едва не загрызла молодую женщину, передает Telegram-канал «112». Несколько агрессивных псов напали на нее прямо во дворе дома. На крики и попытки отогнать зверей собаки не реагировали и продолжали пытаться укусить.

Как пишет канал, недалеко было припарковано авто девушки, в нем она и скрылась. Потеряв добычу, псы убежали на поиски другой жертвы.

В городе Невельске на Сахалине стая собак набросилась на мать с ребенком. На снятом очевидцами видео видно, что женщине пришлось отбиваться ногами от агрессивных животных. По словам невельчан, собаки держат в страхе жителей нескольких домов на этой улице. Животные принадлежат одной из местных жительниц. Она их ежедневно выгуливает, но держит на поводке только двух-трех собак из 12, остальные гуляют без поводков и намордников. На замечания людей владелица собак реагирует по-хамски.

Пресс-служба регионального управления СКР сообщила, что по факту инцидента проводится доследственная проверка. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение и меры профилактического характера.

Ранее сообщалось, что в городе Находке Приморского края собака породы алабай напала на семилетнюю девочку и укусила ее за лицо. Ребенку потребовалась медицинская помощь, и он был доставлен в больницу. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, ее ход контролируется прокуратурой.