В Орске приостановили оказание плановой медпомощи Вице-губернатор Савинова: оказание плановой медпомощи в Орске приостановлено

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Плановую медицинскую помощь жителям Орска временно прекратят, приводит пресс-служба Минздрава Оренбургской области слова вице-губернатора региона Татьяны Савиновой. По ее словам, пациентов будут направлять в больницы Новотроицка и Оренбурга.

В Орске в настоящее время оказывается преимущественно экстренная и неотложная стационарная медицинская помощь в стационарах. Имеется весь необходимый запас медикаментов. Проблем с обеспечением больниц Орска кадрами и материальными ресурсами в настоящее время нет, — говорится в опубликованном заявлении.

В случае необходимости в городе может быть развернуто свыше 300 коек в онкодиспансере, детской и инфекционной больницах, отметили в ведомстве. Часть поликлиник переведена на формат оказания помощи на дому.

Ранее представители Министерства образования региона уточняли, что все школы на территории города Орска в Оренбургской области были переведены на дистанционное обучение. Соответствующее решение было принято на фоне сильного паводка в городе.

До этого в пресс-службе Орского нефтеперерабатывающего завода сообщили о временном прекращении работы из-за обрушившегося на регион стихийного бедствия. Там объяснили, что функционирование предприятия на фоне наводнения может привести к экологическим рискам.