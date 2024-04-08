В Орске местные жители пытаются спастись от воды с помощью мини-дамбы

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В Орске местные жители соорудили маленькую дамбу, чтобы спастись от паводка, сообщает «360». На представленных с места событий кадрах можно увидеть, как мужчины с помощью подручных средств возводят водную преграду.

Двое-трое мужчин соорудили маленькую дамбочку. Насколько она удержит, вообще неизвестно, — рассказала жительница с улицы Чекалина.

Ранее пресс-служба администрации Оренбурга сообщила, что уровень воды в реке Урал за последние сутки вырос на 16 сантиметров и достиг 872 сантиметров. Таким образом, показатель приблизился к критической отметке в 930 сантиметров.

Кроме того, мэр Орска Василий Козупица отмечал, что река Елшанка начала выходить из берегов. По его словам, вода поступает со стороны поселка Рабочий и уходит по руслу реки в район второго участка. Глава города призвал жителей собрать необходимые вещи и эвакуироваться в безопасные места.

По данным МЧС России, из подтопленных домов в Орске уже эвакуировали более двух тысяч человек. Ситуация с паводками на территории Оренбургской области остается напряженной. Начальник ЦУКС ГУ МЧС России по региону Андрей Мельников заявил, что многие жители безрассудно отказываются от эвакуации и подвергают свою жизнь опасности.