Названо число спасателей, круглосуточно помогающих жителям Орска В Орске круглосуточно помогают жителям более 700 спасателей МЧС

Фото: Главное управление МЧС России по Оренбургской области

На самых сложных участках затопления в Орске круглосуточно работают свыше 700 спасателей, сообщает пресс-служба МЧС России. В работах участвуют дополнительные группировки Отряда «Центроспас», специалисты из Кировской области и Уральского института МЧС.

Для спасения пострадавших они используют плавающие транспортеры вместительностью до 50 человек, моторные и надувные лодки, а также 13 беспилотников и два борта Ми-8 МЧС России. Ногинский спасательный центр для откачки воды предоставил комплекс «Шквал». Его производительность составляет до 350 литров в секунду.

По последним данным МЧС Орска, из города эвакуирован 1121 человек, в том числе 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 283 человека, из которых 77 — дети. Подтопленными остаются 2450 домов и 3185 придомовых территорий. Спасатели МЧС России эвакуируют не только жителей из затопленных районов, но и спасают оставшихся в опасной зоне животных.

Паводок в Оренбуржье является самым многоводным за всю историю наблюдений в регионе, заявил ранее губернатор области Денис Паслер. По его словам, приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но он по-прежнему рекордный.