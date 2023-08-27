Беспилотник со взрывчаткой нашли в поле в Орловской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Недалеко от деревни Маслово в Орловской области нашли беспилотник со взрывчаткой, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. По его словам, БПЛА обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы. Место падения оцепили, силовики проводят необходимый комплекс мероприятий. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Сообщаю, что вчера вечером в поле недалеко от деревни Маслово Сосковского района Орловской области обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат, который обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы. Место падения оперативно оцеплено, — написал Клычков.

Губернатор отметил, что ситуация находится под контролем.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что беспилотник Вооруженных сил Украины в ночь на 27 августа атаковал Курскую область. Дрон ВСУ был ликвидирован силами противовоздушной обороны. По данным ведомства, пострадавших нет.

Как позднее сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в результате атаки повреждения получили многоквартирный дом и здание Курского государственного аграрного университета на улице Карла Маркса. В обеих постройках выбиты окна на нескольких этажах. На месте происшествия проводилась оценка ущерба.