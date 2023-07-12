В Орловской области могут появиться отряды теробороны Губернатор Орловской области поддержал идею о создании отрядов территориальной обороны

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В Орловской области планируют создать отряды территориальной обороны. Такая идея была предложена местными жителями, ее поддержал губернатор региона Андрей Клычков. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поддержал идею создания в регионе отрядов территориальной обороны. В ближайшее время глава региона проведет совещание оперативного штаба с силовым блоком, на котором будут даны поручения по завершению организации полигона. После этого все желающие смогут обучаться основам боевой подготовки, — говорится в сообщении.

Вопрос о создании отрядов самообороны поднимался во время встречи Клычкова с активом Урицкого района, которая состоялась 11 июля.

Губернатор сообщил, что местные жители должны обучиться основам медицинской и тактической подготовки, а также освоить обращение с оружием. Клычков отметил, что хотя Орловская область не является приграничной территорией, регион находится в состоянии повышенной готовности. В этой связи поступило предложение «организовать гражданский тыл для того, чтобы подготовиться». Глава области выразил надежду, что все эти знания людям не пригодятся, «но к этому нужно быть точно готовыми».

В настоящее время отряды территориальной обороны функционируют в ряде регионов, включая Белгородскую и Курскую области. В Белгороде в состав отрядов входит порядка 3 тысяч человек, в Курске — 2 тысячи.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что некоторые батальоны территориальной обороны в регионе будут оснащены оружием. По его словам, в первую очередь речь идет о батальонах, находящихся в приграничных районах. Он добавил, что внесения изменений в действующее законодательство для выдачи оружия бойцам теробороны не потребуется.