В Орле за взятки задержан первый вице-мэр РИА Новости: задержан первый вице-мэр Орла Ничипоров

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Вадим Ничипоров

В Орле задержали первого заммэра города Вадима Ничипорова по делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности в сфере перевозок, передает РИА Новости. По словам собеседника агентства из правоохранительных органов, бизнесмены жаловались на то, что платили деньги Ничипорову за так называемое покровительство, а когда они перестали платить, вице-мэр стал препятствовать их бизнесу.

Первый вице-мэр Орла Вадим Ничипоров задержан сегодня утром. Причина — расследуется уголовное дело по статье 169 УК РФ, — рассказал источник агентства.

Ранее в Донецкой Народной Республике по делу о взяточничестве задержали мэра города Енакиево Романа Храменкова. По версии следствия, он получил от местных предпринимателей 13 млн рублей для расторжения или продления договоров аренды имущества, принадлежащего администрации.

21 мая в Ленобласти в получении взятки в особо крупном размере обвинили бывшего замглавы администрации МО «Муринское городское поселение» Всеволожского района по ЖКХ, благоустройству и безопасности. По версии следствия, он получил от местных предпринимателей 1,8 млн рублей. Суд отправил фигуранта дела под домашний арест.