В Орле убрали елку «из газона» по просьбе жителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Орла демонтировали новогоднюю елку, на которую жаловались жители города, рассказав, что она сделана «из газона», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его информации, новое украшение напротив ДК «Металлург» не появилось.

Все [остальные] украшения были распределены. Другой елки для КДЦ «Металлург», к сожалению, нет, — ответили власти возмущенным жителям.

Проживающие в Северном районе отметили, что чиновники таким образом решили не исправить ситуацию, а «наказать» тех, кто жаловался на предыдущую елку. Отмечается, что ее нижняя часть была полностью «голая» и состояла лишь из металлического каркаса, середина сделана из классических веток, а верхушка напоминает газон в рулонах.

13 декабря появилось видео новогодней елки из трех разных материалов, установленной в Орле. Горожане не оценили новаторскую идею и обратились в администрацию с официальной жалобой. Однако тогда им сообщили, что ничего менять не планируют.

Ранее главную новогоднюю елку России спилили в деревне Новопареево города Щелково под Москвой. Начальник главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Кочанов отметил, что этот новогодний ритуал проводится 24-й раз. 84-летняя ель высотой 25 метров была выбрана отборочной комиссией из нескольких десятков вариантов за высоту, правильную пирамидальную форму кроны, равномерный насыщенный окрас хвои и возможность легкого подъезда. К 22 декабря елка уже будет наряжена.