В Орле задержали школьников за поджог двух зданий МВД

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Орле сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых школьников, которые подожгли два здания местного отдела МВД, пишет Telegram-канал SHOT. Отмечается, что огонь был ликвидирован, пострадавших нет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел вечером 30 августа. По данным канала, подростки облили бензином оконную раму здания тира на Привокзальной площади, после чего подожгли ее. Огонь вовремя заметили и потушили, однако спустя некоторое время на 1-й Курской улице загорелся отдел МВД по работе с личным составом. На месте происшествия была обнаружена пятилитровая бутылка со следами горючего.

По подозрению в совершении преступлений были задержаны пятеро местных подростков, учащихся пятого, седьмого и девятого классов. Они признались в содеянном, однако от обвинений отреклись — по их словам, злого умысла не было, они поджигали бензин ради забавы.

Ранее в Омске сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Казахстана Ансагана Молдахметова, подозреваемого в умышленном поджоге здания военного комиссариата на улице Пушкина в мае 2022 года. Вместе с ним действовал его сообщник из Казахстана, Сеил Диас Муратулы, который находится на свободе.