В Орле при расселении из аварийного жилья украли более 58 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура выявила в Орле завышение стоимости квартир для переселенцев из аварийного жилья, что привело к ущербу в бюджете на более чем 58 млн рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Проверку провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

С января 2022 года по ноябрь 2023 года муниципальным казенным учреждением «Жилищное управление города Орла» приобретались жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилого фонда по завышенной стоимости, — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что подбором квартир занимался житель Орла, который получал информацию о предстоящих торгах от начальника отдела закупок жилуправления.

В результате действий сообщников бюджету причинен ущерб на общую сумму более 58 миллионов рублей, — уточнили в прокуратуре.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Прокуратура контролирует ход и результаты его расследования.

Ранее сообщалось, что организованную группу расхитителей, действовавшую в федеральном государственном бюджетном учреждении высшего образования «Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского» Минобороны РФ, выявили сотрудники главного военного следственного управления СК России. По итогам проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Также сообщалось, что прокуратура Сахалинской области возбудила уголовное дело против сотрудницы банка, обвинив ее в хищении 6 млн рублей у клиента. Она также обвиняется в незаконном получении сведений, составляющих банковскую тайну, а также в неправомерном доступе к компьютерной информации.