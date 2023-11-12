В Орле подросток пожаловался на домогательства в бассейне SHOT: в Орле посетителя бассейна задержали за домогательства к подростку

Фото: НАК

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Орле 57-летний мужчина напал на 13-летнего подростка в спортивном бассейне. По данным канала, мужчина подкараулил мальчика в душевой и стал трогать его за интимные места.

Как уточняет SHOT, инцидент произошел в бассейне в здании Центрального стадиона им. Ленина на улице Тургенева. По данным канала, напавший «облапал» подростка и пытался позвать его к себе в гости. Семиклассник вырвался из его рук, побежал домой и рассказал о случившемся родителям, а те в свою очередь обратились в полицию.



Вскоре злоумышленника задержали. По данным Telegram-канала, им оказался ранее не судимый начальник производственного отдела орловской фирмы, которая специализируется на ремонте дорог. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержали пенсионера, который на полгода спрятался в машине после того, как его поймали на растлении ребенка. Так мужчина пытался избежать уголовного преследования.

До этого стало известно о задержании 67-летнего сторожа детского сада, на рабочем месте которого нашли носители с файлами, содержащими интимные видео с участием детей. В полицию обратилась заведующая воспитательного учреждения, которая обнаружила в каморке мужчины подозрительно много флешек. На записях удалось идентифицировать 14-летнюю племянницу и семилетнюю внучку сторожа.