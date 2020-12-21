В Орле местный житель самовольно построил детскую площадку с нарушениями

https://static.news.ru/photo/eee7ed26-4394-11eb-8628-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Орле при самовольном строительстве детской площадки были повреждены газопровод и канализация. Заказал объект богатый местный житель.

Сообщается, что он заказал строительство, не спросив мнения жильцов соседних домов. Более того, он увеличил размеры детской площадки так, что она теперь близко подступает к домам, что запрещено техникой безопасности. В ходе строительства были вырублены деревья, а вместо резинового покрытия положена плитка, сообщили местные жители Lenta.ru.

В итоге на территории детской площадки оказались труба газопровода и канализационный люк, который и стал главной проблемой. В конце ноября — начале декабря местные жители начали жаловаться на отчётливый запах фекалий, который исходил от коллектора и ощущался в близлежащих дворах.

Оказалось, что строители площадки сбрасывали в него мусор во время работ. Из-за этого образовалось два-три метра застывшей смеси из цемента, фекалий, песка, кусков металла и кирпичей, которая повредила все коммуникации. Аварийная бригада вынуждена была применить спецтехнику.

Как писал NEWS.ru, дети в бассейне в башкирских Учалах отравились химикатами, которые слесарь вылил в водосток во время чистки канализации. Как заявили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, во время плавания в местном Дворце творчества 16 воспитанников в возрасте от 8 до 12 лет и два наставника ощутили сильный запах хлора и почувствовали недомогание. Граждане сразу покинули учреждение.