Минобороны показало работу специалистов РХБЗ в Оренбуржье после паводков

Фото: МО РФ

Военнослужащие войск РХБЗ провели мероприятия по дезинфекции районов Оренбургской области, пострадавших в результате паводков, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как солдаты используют для этого авторазливочные станции. Они поливают улицы населенных пунктов региона специальным раствором.

Военнослужащие применяют авторазливочные станции АРС-14КМ. При помощи специальной техники специалисты подразделения РХБЗ внесли дезинфицирующий раствор и выехали в пострадавшие микрорайоны, — говорится в сообщении МО.

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Военные специалисты обрабатывают не только дороги общего пользования, но и детские площадки, фасады и первые этажи зданий, уточнили в Минобороны. Военнослужащие войск РХБЗ уже завершили работы в более чем 100 подъездах жилых домов.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом к 23 апреля опустился на 11 сантиметров. В пресс-службе муниципального образования Оренбургского района области уточнили, что данный показатель является ниже опасного уровня. Власти региона добавили, что уровень воды в реке Сакмаре у Татарской Каргалы также упал до 858 сантиметров. Опасный уровень здесь составляет 870 сантиметров.