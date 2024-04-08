В Оренбуржье рассказали о случаях смерти из-за паводков Минздрав не зафиксировал в Оренбуржье ни одной гибели из-за утопления

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В Оренбургской области не зафиксировали ни одного случая смерти из-за утопления во время паводка, сообщила вице-губернатор по социальной политике и министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. По ее словам, все жители Орска и Тоцкого остались живы, передает ТАСС.

У нас нет ни одного случая смерти, связанного с утоплением, — подчеркнула Савинова.

Министр здравоохранения назвала фейками сообщения о случаях гибели из-за паводка. Она уточнила, что судебно-медицинская экспертиза не подтвердила утопление в качестве причины смерти. Кроме того, не зарегистрировано ни одного обращения с травмами в результате паводка.

Ранее для помощи жителям Оренбургской области в борьбе с паводками подключили Министерство обороны России. В Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения, которые будут обеспечивать горожан питьевой водой, а также участвовать в эвакуации граждан из затопленных районов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с паводками в Оренбуржье, отметил, что жители затопленного Орска переносят произошедшее стойко. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что местные власти работают, не жалея себя.