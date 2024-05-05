В пострадавшем от паводков Оренбуржье рассказали, какую помощь получат дети Жители Оренбургской области получат сертификаты на покупку детской одежды

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Жители Оренбургской области, пострадавшие от аномальных паводков в регионе, смогут получить сертификаты на приобретение одежды для детей, написал в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер. По его словам, первые пять тысяч сертификатов уже были выданы.

Принял решение о выпуске сертификатов на приобретение одежды для дошкольников и несовершеннолетних учащихся СПО. Пять тысяч таких сертификатов уже раздали школьникам, — отметил он.

Паслер также подчеркнул, что семьи пострадавших в результате чрезвычайной ситуации жителей региона при встречах с ним подтвердили востребованность данной инициативы. В завершение он добавил, что несовершеннолетние студенты также получат помощь от властей, на это, по предварительным подсчетам, потребуется около шести тысяч сертификатов.

Ранее Паслер сообщил, что в Оренбургской области будут восстановлены все разрушенные паводком объекты, в том числе те, которые были созданы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Он также добавил, что 27,5 тысяч абонентов вновь получили доступ к газоснабжению.

До этого стало известно, что жители Оренбургской области уже получили выплаты на общую сумму более 3 млрд рублей. Из почти полумиллиона поданных заявлений компенсации уже одобрили 146 564 жителям региона.