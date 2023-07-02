В Оренбуржье обнаружена поляна с игрушками во время поисков девочки Волонтеры нашли в Сорочинске поляну с игрушками в ходе поисков пятилетней девочки

Фото: su_skr56/t.me

Волонтеры поисково-спасательного отряда нашли в Сорочинске Оренбургской области поляну с игрушками в ходе поисков пятилетней девочки, пропавшей 30 июня. Как отмечает издание 56orb.ru, в лесном массиве были обнаружены семь мягких игрушек. Участники поисковой операции попросили граждан не нагнетать обстановку, добавив, что на этом месте ранее отдыхала семья с детьми.

Говорят, что там отдыхала семья с детьми, информация от местного лесничего. Пожалуйста, не нагнетайте обстановку. Верим, надеемся и обязательно найдем малышку, — заявил один из волонтеров.

Пятилетняя Василиса пропала, когда играла во дворе. В тот момент ее бабушка отправилась домой, чтобы измерить температуру старшей внучке.

Управление СКР региона начало разбирательство и распространило приметы девочки. Сотрудники отдела криминалистики следственного управления круглосуточно проводят осмотры места происшествия, допрашивают родственников, соседей, а также жителей города.

Была одета: футболка грязно-розового цвета с рисунками пляжа и надписью «Summer Paradioe the Happy Place», бриджи бело-синего цвета, сандалии розового цвета на липучке, носки грязно-оранжевого цвета, трусы белого цвета, — говорится в сообщении СКР.

Ранее в Екатеринбурге следователь СКР обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу матери шестилетнего мальчика в рамках расследования уголовного дела об убийстве. В ходе выяснения обстоятельств случившегося следователи узнали, что женщина истязала ребенка, а также мошенничала с получением выплат.

Ранее в Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего ребенка. Выяснилось, что мальчик умер несколько месяцев назад, предположительно, в декабре. При этом приемная мать скрыла гибель дошкольника.