В Оренбуржье объявлен режим ЧС федерального характера Куренков: паводки в Оренбургской области признали ЧС федерального характера

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Сильнейшие паводки, обрушившиеся на Оренбургскую область, отнесли к чрезвычайным ситуациям федерального характера, сообщил глава МЧС России Александр Куренков, прибывший в регион по поручению президента Владимира Путина. Члены комиссии поддержали соответствующее решение единогласно, передает РИА Новости.

Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учетом заслушанных нами докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию на территории Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования, — заявил Куренков.

Министр подчеркнул, что сложившаяся в Орске ситуация в результате прорыва дамбы приобрела критический характер. По словам Куренкова, были подтоплены более 4,5 тысячи домов и столько же приусадебных участков. На данный момент эвакуированы свыше четырех тысяч человек, среди которых почти 900 — дети.

Ранее замглавы Минстроя России Александр Ломакин сообщил, что общая сумма ущерба, причиненного жилью в Оренбургской области из-за паводка, может превысить 21 млрд рублей. Кроме того, по информации городской мэрии, в результате прорыва дамбы погибли четыре человека.