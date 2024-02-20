В Оренбуржье дети выпрыгнули из окна по приказу матери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюльганский районный суд Оренбургской области лишил родительских прав супружескую пару, заставившую своих детей выпрыгнуть из окна второго этажа, сообщает KP.RU. По информации издания, родители таким образом отреагировали на визит инспекторов комиссии по делам несовершеннолетних (КДН).

Издание пишет, что 15-летний сын и двухлетняя дочь супружеской пары состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних из-за образа жизни их родителей. В КДН известно, что взрослые регулярно употребляют алкоголь прямо при детях, не дают им спать по ночам и содержат жилье в антисанитарных условиях. Кроме того, мать не выполняла назначения врача и не лечила дочь.

Сообщается, что, когда инспекторы КДН пришли в семью с очередной проверкой, мать приказала детям выпрыгнуть из окна со второго этажа. Отец идею поддержал. В результате супруги были лишены родительских прав, с них взыскали алименты. Дальнейшей судьбой детей займутся органы опеки и попечительства.

Ранее в Кургане органы опеки забрали у многодетной матери троих ее детей из-за прямых эфиров в TikTok, в ходе которых женщина в нетрезвом виде ругалась матом, включала музыку на полную громкость, игнорировала крики детей и оскорбляла органы правопорядка. Пользователи соцсети подняли общественный резонанс, в результате которого инспекторы по делам несовершеннолетних провели проверку и приняли решение временно лишить стримера детей.