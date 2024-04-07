В Оренбурге спрогнозировали пик паводка Шумаков: пик паводка в Оренбурге ожидается 10 апреля

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Пик паводка в Оренбурге ожидается к 10 апреля, заявил во время заседания правительственной комиссии глава Росгидромета Игорь Шумаков, передает ТАСС. Власти региона отмечают, что стабилизации ситуации по паводку в области стоит ждать не ранее 20 апреля.

Сегодня и завтра мы ожидаем, что паводковые воды достигнут Оренбурга. Будет превышена отметка опасного явления, — сказал он.

9 апреля пик паводка ожидается в Илекском районе, спада можно ожидать с 20 апреля, отметили в правительстве региона.

Ранее глава Курганской области Вадим Шумков обратился к жителям региона с призывом об эвакуации на фоне ЧС в Оренбургской области. Он подчеркнул, что Курган и соседние населенные пункты может затопить уже через четыре дня. Прогнозируется, что к 13–15 апреля близ Кургана будут фиксироваться максимальные значения весеннего половодья. В зоне подтопления окажется более 60 населенных пунктов.

Курган находится всего в нескольких километрах от границы с Казахстаном, власти которого ввели режим ЧС в 10 регионах из-за наводнений. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал это природное явление крупнейшим в истории республики за последние 80 лет.