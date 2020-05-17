В Оренбургской области продлили режим самоизоляции

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Режим самоизоляции граждан из-за коронавируса в Оренбурскгой области продлён до 31 мая. Об этом распорядился губернатор региона Денис Паслер.

Режим самоизоляции в регионе продлён до конца мая с учётом нескольких корректив, — цитирует сообщение оперштаба РИА Новости.

При этом в список организаций, чья работа была приостановлена, внесены летние кинозалы. Также ограничено оказание услуг в парках культуры и отдыха, на аттракционах, в ТРЦ и иных местах массового посещения. В регионе по-прежнему приостановлена работа музеев в части оказания услуг посетителям и библиотек, но теперь за исключением отделов абонемента. Передвижение несовершеннолетних в возрасте до 14 лет допускается только в сопровождении родителей или иных законных представителей.

Работа МФЦ возобновляется при условии обеспечения предварительной записи граждан и наличия у них масок и перчаток. Кроме того, приезжим не нужно проходить двухнедельный карантин, если тесты на коронавирус показали у них отрицательный результат.

Как писал NEWS.ru, порядка 500 мигрантов из Узбекистана скопились на границе Оренбургской области с Казахстаном. Мигранты хотели через соседнее государство вернуться на родину.