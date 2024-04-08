В Оренбургской области может подтопить еще 2000 жилых домов

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В ближайшие сутки в Оренбургской области может подтопить более 2000 жилых домов, сообщили в правительстве региона. Отмечается, что прогнозируется повышение уровня воды в реках Урал и Самара.

На предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара в пределах от 5 до 40 сантиметров, что может привести к подтоплению 2003 жилых домов, 2,4 тысячи приусадебных участков в 35 населенных пунктах на территории 10 городских округов и муниципальных районов, — уточнили в пресс-службе.

Ранее в администрации Орска заявили, что после прорыва дамбы в Старом городе в районе улицы Оренбургской в Орске в зону подтопления попадают 4258 домов и 10 897 человек. На местах работают представители властей и группа спасателей с плавсредствами. Они вывозят жителей в пункты временного размещения, где организованы питание и спальные места, им помогают сотрудники полиции.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев до этого выразил надежду, что жителям окажут необходимую помощь. Он добавил, что поддержка населения будет на федеральном уровне. Но чтобы подсчитать ущерб и выплатить людям реальные деньги, сначала нужно остановить наводнение и обеспечить безопасность.