В Оренбургской области четыре человека умерли от суррогатного алкоголя

Фото: СК России по Оренбургской области

В Оренбургской области в деревне Дмитриевка четыре человека умерли от отравления суррогатным алкоголем, передает СК РФ по региону. Отмечается, что еще двое попали в больницу. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии, с ними работают следователи. Отмечается, что потерпевшие приобрели спиртосодержащую жидкость в 5-литровой пластиковой таре, которая имела маркировку и этикетку питьевой воды.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о смерти четверых жителей села Дмитриевка Александровского района, а также доставления в медицинское учреждение еще двоих граждан с отравлением суррогатами алкоголя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц), — говорится в сообщении ведомства.

Трое россиян из Волгоградской области ранее также погибли после того, как выпили неизвестную жидкость из пятилитровой канистры, найденной на свалке. По предварительным данным, они отравились суррогатным алкоголем. Инцидент произошел 25 августа.

Погибшими оказались двое мужчин и женщина. Последняя умерла сразу после того, как выпила из канистры. Ее собутыльников доставили в реанимацию, где они позднее скончались. Канистра отправлена на судебную экспертизу. Следствие начало проверку инцидента.