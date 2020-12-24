В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным

https://static.news.ru/photo/e3615000-45f6-11eb-8809-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предновогодний день станет нерабочим для госслужащих с сохранением зарплаты и в Оренбургской области. О решении губернатора Дениса Паслера сообщило правительство региона.

Губернатор Оренбургской области объявил 31 декабря в регионе нерабочим днём с сохранением заработной платы. Соответствующий документ подписан сегодня. Постановление распространяется на госслужащих региона, — приводит сообщение РИА Новости.

Директорам предприятий и компаний, которые работают на территории Оренбуржья, и органам самоуправления местные власти также порекомендовали назначить последний день декабря нерабочим с сохранением заработной платы.

23 декабря президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам объявить 31 декабря 2020 года выходным днём. Подобные указы ранее подписали десятки глав регионов. При этом якутское Министерство труда и соцразвития объявляло, что последний день уходящего года будет в регионе рабочим. Сделать 31 декабря выходным рекомендовано государственным органам, органам местного самоуправления, подведомственным им государственным и муниципальным учреждениям, а также унитарным предприятиям.

На территории многих субъектов РФ местные власти уже объявили 31 декабря выходным. В частности, соответствующее решение приняли в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Забайкалье, Воронежской области, на Ямале, в Бурятии и не только.

Как сообщал NEWS.ru, ранее власти Коми объявили 31 декабря выходным днём.