В Оренбурге снегоуборочный грузовик протаранил девять автомобилей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Оренбурге снегоуборочный КамАЗ протаранил девять припаркованных вдоль дороги автомобилей, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление ГИБДД. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Инцидент произошел 3 января в 06:50 (04:50 по московскому времени). Как утверждают представители ГИБДД, водитель грузовика мог уснуть за рулем после уборки снега. На кадрах видно, как груженный автомобиль, двигаясь по улице, съезжает вправо и таранит столб, ограждения, а далее и машины.

Накануне в Москве на 89-м км МКАД грузовик влетел в стоящий посреди дороги автомобиль. В результате произошедшего три из пяти полос по внешней стороне трассы оказались заблокированными. Ранее в результате столкновения автомобиля марки Hyundai и грузовой машины КамАЗ в столице погибли два человека. Авария произошла на 82-м километре МКАД, когда водитель легкового авто врезался в стоящий грузовик.

Ранее сообщалось, что под Тюменью столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате четыре человека погибли на месте, еще один пострадал и был доставлен в больницу. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя легковой машины, уснувшего за рулем.