В Оренбурге ребенок выпал из машины во время дрифта

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Житель Оренбурга устроил дрифт на своем автомобиле и выронил из салона маленькую девочку. Ребенок не пострадал, а в отношении мужчины был составлен административный протокол, сообщает портал Opengrad.

Инцидент попал на видео, которое разошлось по соцсетям. На кадрах видно, как двигавшийся задним ходом автомобиль резко тормозит и разворачивается. В этом время с пассажирском стороны распахивается задняя дверца и на асфальт выпадает ребенок вместе с детским креслом.

Водитель и еще один пассажир бросились к девочке, посадили ее в салон, после чего автомобиль уехал с места происшествия. Позднее полицейские нашли его во дворе одного из домов по улице Транспортной. Личность водителя была установлена, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в Москве автомобиль такси сбил женщину с восьмилетним ребенком. Пострадавшие находились на тротуаре, автомобиль налетел на них после столкновения с другой машиной. В результате женщина, ребенок и водитель такси попали в больницу с травмами.