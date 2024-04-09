В Оренбурге прозвучала сирена В Оренбурге на фоне режима ЧС из-за наводнения прозвучала сирена

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Власти призвали жителей Оренбурга срочно эвакуироваться. Уровень воды в реке Урал за ночь поднялся на 25 см. До опасного уровня осталось 33 см. Власти опасаются, что в ближайшие сутки затопит несколько районов Оренбурга — населенные пункты Южный Урал, Горный, Форштадт, Весенний, Кузнечный, Нежинка и другие. В зоне подтопления находятся дачные массивы, расположенные в поймах Урала и Самары.

В 10:40 (08:40 мск) в Оренбурге прозвучала сирена. <...> Уровень воды в реке Урал в городе приближается к опасной отметке и составляет 897 см. Всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться, — говорится в официальном сообщении администрации города.

Утром сообщалось, что уровень воды в реке Урал поднялся на 25 сантиметров за последние сутки и составил 897 сантиметров. Согласно данным регионального Гидрометцентра, опасной считается отметка в 930 сантиметров.

Ранее представитель главного управления МЧС по Оренбургскому региону Валерий Синьков заявил, что нормализация обстановки с паводками ожидается не раньше 25 апреля. Пока наблюдается только рост уровня воды в реках. Пик стихии ожидается 10 апреля. Предполагается, что он затронет 15 населенных пунктов.