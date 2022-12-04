В Оренбурге погибли при пожаре двое взрослых и двое детей

Фото: vk.com/mchsoren

Фото с места происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Оренбурге. Происшествие случилось в ночь на 4 декабря, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Трагедия произошла в доме на улице 374 км. К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. Внутри дома были найдены тела двух детей и двух взрослых.

На месте работают подразделения пожарной охраны, испытательная пожарная лаборатория, оперативная группа и взаимодействующие службы, также для оказания помощи привлечены психологи, — говорится в сообщении регионального ведомства.

Накануне в Красноярском крае при пожаре погибли мать и двое детей. Семья проживала в частном доме, 36-летняя женщина погибла на месте. Ее двое детей — 4-летняя дочь и 7-летний сын — умерли в машине скорой помощи.

Ранее при пожаре в частном доме в Омске на улице Кемеровской погиб шестилетний ребенок. В доме проживала семья из четырех человек, родители вместе с двухлетним ребенком смогли спастись.