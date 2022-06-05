В Оренбурге отравились газом трое детей и взрослый

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое детей т взрослый отравились бытовым газом в Оренбурге. В здании, где случилось происшествие, эвакуируют людей, пишут «Известия».

Подробности случившегося не приводятся. Информация о пострадавших также выясняется.

В подмосковных Мытищах 1 июня произошёл взрыв газа. В результате один человек погиб и ещё два пострадали. По факту произошедшего проводится проверка.

В апреле ы подмосковном Ступино произошёл взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. В результате инцидента два человека погибли, ещё пять пострадали, позже количество жертв, погибших при взрыве бытового газа в подмосковном Ступино, возросло до шести человек.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Воронеже. Происшествие случилось в многоэтажном доме, в результате были эвакуированы 113 человек.