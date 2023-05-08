В Оренбурге арестовали директора парка, где рухнула карусель Суд в Оренбурге арестовал директора парка, где рухнула карусель

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

Дзержинский районный суд Оренбурга арестовал на два месяца директора компании «Аттракцион-сервис» Александра Плинина, где произошло обрушение карусели с детьми и взрослыми, сообщает пресс-служба суда. Он проходит обвиняемым по п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью). Мужчина пробудет в СИЗО до 7 июля.

Дзержинский районный суд города Оренбурга рассмотрел ходатайство следователя СУ СК РФ по Оренбургской области об избрании меры пресечения в отношении руководителя ООО «Аттракцион-Сервис» А. Плинина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Постановлением Дзержинского районного суда города Оренбурга Плинину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 07.07.2023 года, — говорится в сообщении суда.

6 мая в Оренбурге рухнула карусель «Цепочка», когда на ней катались дети и взрослые. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова рассказала, что в результате крушения карусели в Оренбурге пострадали 20 человек, в том числе 12 детей, из них шестеро были госпитализированы.

Накануне следственные органы задержали двух руководителей коммерческих организаций, обслуживающих аттракционы в «Орен-парке», где произошло падение карусели. В офисах подрядчиков были проведены обыски, в ходе которых изъята документация, касающаяся организации работы и обслуживания устройств для развлечения. 8 мая был также задержан 36-летний руководитель компании «Аттракцион-Сервис».

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на правительство региона сообщил, что карусель, обрушившаяся в воздухе с людьми, не была зарегистрирована в Гостехнадзоре. При этом выяснилось, что на территории «Орен-парка» зарегистрирована только надувная лодка Spider, уточнили местные власти.