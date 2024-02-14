В Оренбурге 89-летняя пенсионерка выжила после падения с пятого этажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Оренбурге 89-летняя пенсионерка выжила после падения с пятого этажа, сообщает портал ProOren.ru. Женщину доставили в стационар с характерными травмами, сейчас она находится под наблюдением врачей. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

Ранее в Казани двухлетняя девочка выжила, после того как отец выбросил ее из окна квартиры с пятого этажа. Ребенка поймал прохожий. Как стало известно, мужчине показалось, что дома начался пожар. Ребенка увезли в больницу. После этого стало известно, что девочка получила перелом руки и ушиб головного мозга. Мужчину задержали полицейские, несмотря на его сопротивление.

Позже служба взаимодействия помогла спасти жизнь жителю Симферополя. Мужчина выпал с окна многоэтажки и приземлился на заранее подготовленный спасателями «куб жизни».

Также в Москве из окна четырехэтажного жилого дома выпала трехлетняя девочка. Ее госпитализировали для проведения обследования. Предварительно известно, что серьезных травм ребенок не получил. В момент происшествия в квартире находилась мать девочки. Ребенок сумел самостоятельно открыть окно, когда она ненадолго отвлеклась.

В середине января тоже в Москве погиб двухлетний мальчик, которого мать на непродолжительное время оставила одного в квартире. Кроме него в доме находилось еще трое несовершеннолетних.