Названы регионы с самыми низкими темпами прироста COVID-19

https://static.news.ru/photo/266c861a-3474-11eb-ab6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/nao_gov

Наименьший темп суточного прироста случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Ненецком автономном округе. Он составляет 0,2%.

В Республике Алтай этот показатель равен 0,5%, в ХМАО и Республике Дагестан — 0,6%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 25,3 тысячи новых случаев заражения. Выздоровели 26,8 тысячи пациентов, скончались — 589.

Всего с начала пандемии в России заболели свыше 2,3 млн человек. Из них вылечились 1,8 млн. Жертвами инфекции стали более 40 тысяч человек.

Лидирует по уровню заболеваемости Москва. На втором и третьем местах — Санкт-Петербург и Подмосковье. Меньше всего заболевших — 402 случая — в Чукотском автономном округе.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, РФ занимает четвёртое место по уровню заболеваемости в мире. Лидерство сохраняют США, где зафиксировано 13,7 млн случаев заражения. На втором месте Индия (около 9,5 млн), на третьем — Бразилия (6,3 млн). Всего в мире количество заболевших составляет 63,8 млн человек. От коронавируса скончались 1,4 млн жителей планеты и 41 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что в России продолжают закрывать школы на карантин из-за пандемии. В общей сложности приостановили работу 49 образовательных учреждений в 25 регионах.