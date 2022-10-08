Стало известно, почему не работает Керченская паромная переправа Оперштаб Кубани: Керченская паромная переправа не работает из-за шторма

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Грузопассажирский паром «Гликофилоуса III« в акватории порта Кавказ Керченской паромной переправы

Керченская паромная переправа пока не работает из-за штормовой погоды, сообщили в оперативном штабе Кубани. Уточняется, что в настоящее время специалисты стараются организовать начало перевозок.

Специалисты проводят необходимые мероприятия для организации и начала перевозок. Также корректировки вносят погодные условия — штормовое море, — сообщили в оперштабе.

Власти Кубани подчеркнули, что для организации переправы есть вся необходимая инфраструктура.

Водителей отправляют на резервные стоянки. Они расположены на подъезде к порту Кавказ — вместимость около 200 грузовых машин и 340 легковых, на развилке Тамань — Волна, ближайший к Керченскому мосту пункт, — вместимость 50 грузовых и 50 легковых машин. Всего работающие пункты могут вместить 250 грузовых и почти 400 легковых автомобилей.

В оперштабе уточнили, что на этих стоянках размещения уже готово все необходимое: полевая кухня, биотуалеты, обогреваемая палатка. Пока площадки остаются практически пустыми. В случае необходимости оперштаб развернет еще семь пунктов.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Сообщалось, что загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также были повреждены два автомобильных пролета, один из которых частично ушел под воду. По информации Национального антитеррористического комитета, произошел подрыв грузовика.

В связи с произошедшим власти Крыма приняли решение организовать паромную переправу. Предполагалось, что она может стать альтернативой Крымскому мосту, однако пока ее работе препятствуют погодные условия.