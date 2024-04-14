В оперативных службах рассказали, какими снарядами ВСУ ударили по Токмаку ТАСС: ВСУ ударили по Токмаку малыми наземными бомбами GLSDB

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины 13 апреля при атаке на город Токмак Запорожской области применили бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, сообщили ТАСС в оперативных службах. Эти снаряды были разработаны концернами Boeing и Saab Group для систем HIMARS. Выводы были сделаны на основании найденных на месте удара осколков.

Несмотря на то, что GLSDB разработаны странами Альянса, они не стоят на вооружении у США, — пояснили агентству в оперативных службах.

Число погибших в результате обстрела Токмака со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до 11 человек, сообщил накануне губернатор Запорожья Евгений Балицкий. По его словам, еще 20 жителей города получили ранения. Глава региона пообещал выплатить семьям жертв один миллион рублей, тяжело раненым — 750 тысяч, получившим ранения средней тяжести — 500 тысяч и людям с легкими ранениями и контузией — 250 тысяч. Кроме того, власти окажут помощь тем, кто утратил жилплощадь.

Обстрел города Токмака в Запорожской области со стороны ВСУ стал крупнейшей атакой на мирное население за год, заявлял глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он выразил уверенность, что подобные удары курирует лично президент страны Владимир Зеленский, ставящий перед армией задачу целенаправленно бить по мирным объектам.