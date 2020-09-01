В ООН запросили информацию о ситуации с водоснабжением в Крыму

https://static.news.ru/photo/ac5d0070-ec16-11ea-bf2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Управление верховного комиссара ООН по правам человека обратилось к российским властям с просьбой предоставить дополнительную информацию о ситуации с поставками пресной воды в населённые пункты Крымского полуострова.

Запрос был направлен в ответ на обращение зампреда Госдумы РФ по международным делам Натальи Поклонской к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывом осудить действия украинских властей, ограничивших водоснабжение Крыма.

Спустя три месяца мной получен официальный ответ за подписью директора Управления полевых операций и присутствия Верховного комиссара ООН по правам человека Жоржетты Ганьон. В письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове, — сообщила агентству РИА Новости Поклонская.

Она подчеркнула, что запрос к главе Крыма Сергею Аксёнову о предоставлении данных для дальнейшего сотрудничества с ведомством ООН уже составлен.

Также она отметила, что реакция управления верховного комиссара ООН по правам человека на призыв о поддержке в сложившейся в Крыму ситуации приятно её удивила.

Украина в прошлом обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после вхождения Крыма в состав России Киев прекратил подачу воды. Водоснабжение после этого осуществлялось за счёт водохранилищ естественного наполнения и из скважин. Водохранилища за последний год существенно обмелели. В Симферополе и 39 прилегающих населённых пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа введён поэтапный режим ограничения водоснабжения.

Ранее NEWS.ru писал, что в Крыму отложили второй этап ограничений подачи воды в связи с началом нового учебного года.