В ООН высказались об обстреле Белгорода ВСУ ООН: нападения на гражданскую инфраструктуру и мирных недопустимы

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Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ

Удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам являются нарушением международного гуманитарного права, их следует осудить, заявили в офисе официального представителя генсека ООН. Таким образом там отреагировали на удар Киева по Белгороду, пишет РИА Новости.

Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. И, конечно, их следует осудить, — обозначили позицию в ООН.

Ранее стало известно, что Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом Белгорода. Оно состоится 31 декабря в 00:00 по московскому времени, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

Центр Белгорода повергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины 30 декабря. ВСУ выпустили снаряды по Соборной площади. В результате происшествия погибли 14, включая троих детей, и пострадали свыше 100 человек. По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины применили ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства для удара по жилым кварталам.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела Белгорода со стороны ВСУ по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества. В Белгород по поручению главы СКР Александра Бастрыкина направлены специалисты центрального аппарата.