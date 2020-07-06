В онкологическом отделении медцентра в Тюмени выявили очаг COVID-19

https://static.news.ru/photo/f77fe05e-bf8e-11ea-9c49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Медицинский город Тюмень/facebook.com

Новый очаг COVID-19 выявлен в онкологическом отделении многопрофильного медцентра «Медицинский город» в Тюмени. Семь пациентов и один сотрудник учреждения заразились новой болезнью.

В «Медицинском городе» выявлен очаг коронавирусной инфекции. Заражение COVID-19 было зарегистрировано в онкологическом отделении № 2, — говорится в сообщении департамента здравоохранения региона.

По данным ведомства, инфекцию занёс пациент, который находился в инкубационном периоде. Все контактные лица, в том числе 25 сотрудников центра, находятся на самоизоляции. Отделение пришлось закрыть. В нём проведена заключительная дезинфекция. В самом медцентре проводятся необходимые диагностические исследования пациентам с подозрением на онкологические заболевания, передаёт РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день от COVID-19 вылечился 6 065 541 человек. За время пандемии от инфекции скончались 533 780 тысячи человек. Общее число заразившихся превышает 11,2 млн.

За последние 24 часа российские врачи выявили 6736 случаев COVID-19 в 84 регионах. Из них 2005 — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зафиксирован 681 251 инфицированный в 85 регионах.

Как писал NEWS.ru, вспышка коронавирусной инфекции произошла в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Магадане. Учреждение уже несколько месяцев закрыто на строгий карантин, однако новые случаи заражения зафиксировали у 47 человек. В основном это постояльцы, но есть и один сотрудник.