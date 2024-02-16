В ОНК заявили, что Навальный не жаловался на здоровье ОНК: комиссия не получала от Навального жалоб на здоровье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывавший наказание в ИК № 3 «Полярный волк», не отправлял членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) жалоб на здоровье, сообщили «Интерфаксу» представители организации в Ямало-Ненецком автономном округе. По словам председателя комиссии Данилы Гонтаря, члены ОНК планировали посетить Навального в колонии в конце января, однако визит так и не состоялся.

Нет, ничего не поступало, — заявил председатель комиссии, отвечая на вопрос о том, поступали ли жалобы от Навального.

Гонтарь подчеркнул, что отмена визита в колонию № 3 связана с тем, что члены комиссии заболели. По его словам, они так и не смогли организовать посещение. Никакой информации об обстоятельствах смерти Навального у комиссии нет, подытожил он.

Пресс-служба Управления ФСИН по ЯНАО сообщила о смерти Алексея Навального 16 февраля. По данным ведомства, осужденный внезапно почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Прибывшим врачам скорой помощи не удалось спасти ему жизнь. Предполагается, что причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб. Следственный комитет России проводит проверку по факту смерти заключенного. Следователи намерены установить все обстоятельства случившегося.