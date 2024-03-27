В ОНК высказались о возможном месте нахождения террористов из «Крокуса» В ОНК не подтвердили нахождение террористов из «Крокуса» в «Лефортово»

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников в комментарии для NEWS.ru не подтвердил нахождение атаковавших «Крокус Сити Холл» террористов в СИЗО «Лефортово». По его словам, пока информации по арестованным нет.

А откуда информация, что они в Лефортово и про 10 дней с сокамерниками? Насколько я знаю, Лефортово — предположение Меркачевой (правозащитница Ева Меркачева). Пока по ним официальной информации нет, — сказал Мельников.

Ранее Ева Меркачева заявила, что подозреваемых по делу о террористической атаке на «Крокус Сити Холл» доставили в СИЗО «Лефортово». По словам правозащитницы, с предполагаемыми террористами уже общались адвокаты. Меркачева добавила, что их изолируют в отдельной камере, «как педофилов».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о смерти еще одного пострадавшего во время теракта. Число жертв атаки террористов увеличилось до 140. По словам министра, в крайне тяжелом состоянии после теракта остаются четыре человека, 19 пациентов, включая троих детей, находятся в тяжелом состоянии. Как отмечает глава Минздрава, 34 госпитализированных остаются в состоянии средней степени тяжести, 23 пострадавших готовятся к выписке.